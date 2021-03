Kafija pirms treniņa? Tā varētu būt laba doma

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of the International Society of Sports Nutrition”, rakstīts, ka 3 miligrami kofeīna uz katru ķermeņa kilogramu var fizisku aktivitāšu laikā ievērojami palielināt sadedzināto kaloriju daudzumu. To zinātnieki secināja pēc eksperimenta ar 15 vīriešu dzimuma brīvprātīgajiem.