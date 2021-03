Šogad Lieldienu nedēļas koncerti skanēs tiešraidēs

Laikā no 2. līdz 5. aprīlim kopā astoņu koncertu straumēšana notiks gan no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas, Rīgas Sv. Pētera baznīcas un Rīgas Doma, gan arī no VEF Kultūras pils, RKTMC “Mazā ģilde” un Kultūras pils “Ziemeļblāzma”.