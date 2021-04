Covid-19 pases: piemēri, kā tās darbosies citur Eiropā

Igaunija , kas ir viena no pasaulē progresīvākajām digitālajām sabiedrībām, plāno sākt digitālo pasu izsniegšanu QR koda veidā, personām līdz aprīļa beigām uzrādot vakcinācijas sertifikātu.

Personas varēs lejupielādēt savu unikālo kodu, lai pierādītu, ka ir vakcinētas un cik daudz devu ir saņēmušas. Viņi to varēs vai nu izdrukāt, vai saglabāt savā viedtālrunī.

“Savlaicīga risinājuma meklēšana valsts līmenī dod mums iespēju risināt iespējamos šķēršļus sertifikāta izmantošanā,” sacīja Kalle Killars no Sociālo lietu ministrijas. Viņš piebilda, ka šāda sistēma nozīmēs arī to, ka Igaunija jau no pirmās dienas ir gatava pievienoties ES sertifikātam.