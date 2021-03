Capesize klases kuģu apkalpošana Rīgas ostā sekmē pieeju jaunām kravām un tālākiem tirgiem

Šobrīd Capesize izmēra kuģi Baltijas jūras austrumu krasta ostās praktiski netiek apkalpoti, līdz ar to iespēja to darīt Rīgā sniedz būtiskas tirgus priekšrocības ne vien salīdzinājumā ar Baltijas valstu, bet arī Krievijas ostām. Rīgas brīvostas pārvaldes un ostas komersantu apkopotā informācija rāda, ka pašreiz vairāk nekā 30 miljoni tonnu ogļu no Baltijas jūras austrumu krasta ostām ar Panamax kuģiem tiek nosūtīts uz tirgiem ārpus Eiropas – Āziju, Dienvidameriku un Tuvajiem Austrumiem. Šo reģionu ostas uzņem Capesize tipa kuģus, līdz ar to kravas pārvadātājiem būtu izdevīgāk Panamax vietā izmantot lielos Capesize kuģus. Parādot, ka Rīgā iespējama Capesize kuģu apkalpošana, osta varētu pretendēt uz daļu no šī kravu apjoma.