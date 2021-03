Deviņi telpaugi, kas kaitē kaķiem

Miera lilija ir viens no biežāk sastopamajiem ziedošajiem istabas augiem, īpaši ap Lieldienu laiku. Tumšās lapas, baltie ziedi un vieglā kopšana to padara par iecienītu pavasara dekoru. Tomēr miera lilija ir indīga kā kaķiem, tā suņiem. Norīta tā dzīvniekiem izraisa vemšanu, mutes un zarnu trakta kairinājumu, smagos gadījumos apgrūtinātu elpošanu. Augs ir bīstams, tikai to norijot, pieskaroties tas nekaitē.