Ekoloģiski vai ērti? Elektroauto lietotāja pieredze.

Tāpēc daudziem nepamanīts būs palicis fakts, ka realitātē elektroauto skaits pēdējo 4 gadu laikā valstī desmitkāršojies no 130 līdz 1240. Pārskatāmā nākotnē to skaits viennozīmīgi pieaugs, un, līdz ar to ievērojami augs arī uzlādes staciju skaits. Lai noskaidrotu, kā mainījusies elektroauto lietotāju pieredze pilsētās un cik ērts ir šis pārvietošanās līdzeklis ikdienā, 24. martā sociālo tīklu lietotnē “Clubhouse” norisinājās diskusija, kurā piedalījās vairāki elektroauto lietotāji un uzlādes tīkla pārstāvji - Elīna Gaile-Sarkane no RTU, Artūrs Lindenbergs no LMT, Māris Avotiņš no “Fiqsy”, Pauls Beinarovičs no CSDD, Ansis Valdovskis no “Latvenergo” un Kārlis Mendziņš no “Uzlādēts.lv”.