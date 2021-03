Gudra māja - gudrs lēmums

Elektrība, gāze, ūdens – šo resursu izmaksas ar katru gadu aug. Tāpēc aizvien vairāk cilvēku meklē efektīvus risinājumus, kā padarīt savu mājokli energoefektīvāku un ietaupīt. Gudrā māja ir viens no veidiem, kā īstenot šo ieceri. Iespējams, jums ģimenē ir niķis atstāt ieslēgtas gaismas, izejot no istabas, vai aizmigt, skatoties televizoru, un pamosties pēc vairākām stundām. Tas viss un vēl daudzas citas nianses lieki tērē elektrību un palielina tavu komunālo maksājumu rēķinu. Taču ar gudrās mājas priekšrocībām par to vairs nebūs jāsatraucas.

Kustību sensori un kameras ir tikai dažas no iespējām, kas palīdz mājas saimniekam nesatraukties par savu un ģimenes drošību. Neesi pārliecināts, vai aiztaisīji vārtus, garāžu vai ārdurvis? Arī to ir iespējams apskatīt gudrās mājas aplikācijā. Ja gadījumā kaut kas nebūs pienācīgi aizvērts, viedtālrunis tev par to ziņos. Te jāpiemin arī gudrās rozetes, kas ļauj tev attālināti atslēgt gludekli vai jebkuru citu ierīci, ko steigā, dodoties ārā no mājas, iespējams, aizmirsi izslēgt, un tādējādi aiztaupa satraukumu. Šādi tev ir iespēja 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā sekot līdzi drošībai savā dzīvesvietā un iegūt tik kāroto sirdsmieru.