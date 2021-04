Noguruši un aizgājuši. Kādēļ veiksmīgu uzņēmumu dibinātāji pamet savus vadītāja amatus?

Bagātākais cilvēks pasaulē Džefs Bezoss februārī pārsteidza visus, paziņojot par lēmumu aiziet no uzņēmuma “Amazon” ģenerāldirektora amata. Viņš gan ir tikai viens no uzņēmējiem, kuri nolēmuši negaidīti nolikt savas pilnvaras. Kāpēc veiksmīgu uzņēmumu dibinātāji atkāpjas no sava biznesa vadības savas karjeras pašā virsotnē?