8 ikdienas priekšmeti, kuru nebūtu bez došanās kosmosā

Starptautiskajās kosmosa stacijās, lai pārvietotu lielas komponentes un moduļus, tiek izmantotas attālināti vadītas robotizētās rokas. Šajās "rokās" ir iestrādāti sensori, kas reaģē uz spiedienu. Sensors sniedz atgriezenisko saiti par spiediena stiprumu, kas savukārt regulē kustības amplitūdu, lai izvairītos no sadursmēm. Šo tehnoloģiju, ko dēvē arī par "Kinotex", attīstīja Kanādas kosmosa aģentūra, no kuras notika pārnese uz "Controls Inc.", kas attīstīja skārienjūtīgas virsmas un gultu regulēšanas sensorus. Savukārt "Sensors Gmbh" to adaptēja, lai uzlabotu pasažieru drošību automašīnās ar drošības spilveniem, savukārt gājējus pasargājot ar sensoriem, kas aptur auto, ja tās priekšā pēkšņi ir kāds objekts.