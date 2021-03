Klajā nāk grāmata aizrautīgiem sapņotājiem un piedzīvojumu meklētājiem

Divi latviešu alpīnisti vienā no pasaules nomaļākajiem nostūriem. Divas Pamira augstkalnu virsotnes, kuras ir augstākas par 7000 metriem. Divas reizes par mata tiesu no nāves… Izdzīvojot šo un citus notikumus, tapusi grāmata "Pamirs mana sirds mīlestībā". Šis stāsts ir vēl jo saistošāks tāpēc, ka tiek izstāstīts no sievietes skatu punkta, cenšoties atrast atbildes uz mūžīgo jautājumu par to, kāpēc cilvēki kāpj kalnos, balansējot uz nebūtības robežas.