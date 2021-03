5 padomi, kā atmodināt ādu pavasarī

1. Ēdienkartes sakārtošana. Pirmais solis uz veselīgu un mirdzošu ādu ir sabalansēts uzturs, kur vismaz 1/3 atvēlēta svaigiem augļiem, dārzeņiem un zaļumiem, kas pavasarī ir īpaši bagāti ar minerālvielām un vitamīniem, tostarp C vitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants, neitralizē brīvos radikāļus un stiprina ādas aizsargspējas. Tas piedalās arī kolagēna ražošanā ādas šūnās, savukārt kolagēns uzlabo ādas struktūru un kavē novecošanās procesus. Būtiski iekļaut uzturā šķiedrvielas un probiotikas, tādējādi uzlabojot gremošanu un zarnu trakta darbību - jo cilvēka ķermenis veselāks, jo veselīgāka būs āda.

3. Attīrīšana. Pirms jebkuras procedūras āda ir maigi jāattīra, izvēloties savam ādas tipam piemērotu līdzekli - pieniņu vai sejas putas. Lai attīrītu ādu no atmirušajām šūnām un labāk sagatavotu to pārējiem kopšanas soļiem, pīlingu mājas apstākļos var veikt reizi nedēļā vai retāk - atkarībā no ādas tipa. Ķermenim vienu vai divas reizes nedēļā var izmantot sāls vai cukura skrubi.