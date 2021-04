Ne visai omulīgajā un tautas neiepazīstajā Čiekurkalna tālajā galā, paslēpusies aiz TECa augstajiem skursteņiem un impozantā aizsardzības akadēmijas masīva, skatam paveras apjomīga koku ieskauta teritorija. Šajā vēsturiski krāšņajā, bet piemirstajā Rīgas nostūrī, puspamestas Padomju kara skolas iespaidīgajā korpusā pērnā gada augustā ievākušies aktīvisti no biedrības "Free Riga". Pieredzējušie tukšo māju apdzīvotāji cer atdzīvināt degradēto teritoriju Ķīšezera piekrastē un pārvērst to visiem pieejamā un patīkamā dzīves telpā.

Tam gan nebija lemts notikt un milzīgo kompleksu savās rokās Padomju okupācijas laikā pārņēma Sarkanā armija, kura te ierīkoja vissavienības nozīmes augstāko kara aviācijas inženieru skolu, kurā mācījās virsnieki no visas savienības. Pēc Padomju impērijas sabrukuma šeit uz laiku apmetās Rīgas Tehniskā universitāte, taču pēdējo gadu komplekss atstāts nolemtībā. To no aiziešanas nebūtībā paglāba "profesionālie tukšo ēku apdzīvotāji" no biedrības "Free Riga", kuri šeit ievācās 2020. gada augustā.