Atsāks Valmieras pils ziemeļrietumu mūru restaurēšanu

Ziemā nepiemērotu laikapstākļu dēļ pils mūru restaurēšanā bija tehnoloģiskais pārtraukums. Taču līdz tam tika pabeigta lielākā daļa no veicamo mūru konservācijas darbu apjoma: veikta mūru attīrīšana no apauguma, iztīrītas šuves, sākta mūrējuma atjaunošana ar kaļķu javu. Pavasarī tiks turpināta saudzīga seno mūru nostiprināšana, turpinot mūrēšanu ar kaļķu javu, kas piemeklēta ar maksimāli tuvu granulometrisko un ķīmisko sastāvu kā mūru būvniecības laikā izmantotajai mūrjavai.

2020.gada nogalē tika sākta arī virs mūriem plānotās jaunās ēkas būvniecība – tika uzstādītas kolonnas, izbūvēta cokolstāva daļa lifta šahtai, kā arī ir daļēji izbūvētas ārējās inženierkomunikācijas. Uz kolonnām tiks būvēts ēkas stikla korpuss, kas atradīsies virs pils mūriem, tādējādi iekonservējot un nodrošinot to apskates pieejamību jaunās ēkas apmeklētājiem. Izpētes laikā konstatēto kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešamo projekta papildinājumu dēļ Valmieras Vecās aptiekas ēkas pārbūve radīs nobīdi būvdarbu grafikā.

Valmieras pils kultūrvides centra izveide tiek īstenota Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Projekts paredz Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservāciju, jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveidi. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR.