Kāpēc "zaļās mājas" būs jaunais normālais

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas tikai 10% no visām dzīvojamām ēkām ir uzbūvētas pēc 2003.gada, savukārt no kopējā daudzdzīvokļu ēku īpatsvara tikai 3% ēku ir būvētas pēc 2003.gada. Ēkām, kas būvētas līdz tam, energoefektivitātes kritēriji bija daudz zemāki nekā tām, kas būvētas vēlāk.

Arī privātmāju segmentā šobrīd daudzu ģimeņu izvēlētais nākamais mājoklis ir pirms desmit un vairāk gadiem celtas ēkas, jo tās visbiežāk nonāk pārdošanā. Šo ēku energoefektivitātes kritēriji nebūt neatbilst tam, pēc kādiem standartiem tiek celtas jaunās ēkas. No šī gada visām jaunbūvēm – gan privātmājām, gan daudzdzīvokļu un publiskām ēkām – jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. Tas nozīmē, ka ēkai būs jābūt ar ļoti augstu energoefektivitāti un nepieciešamie enerģijas resursi ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem enerģijas avotiem, tostarp uz vietas vai netālu esošiem. Līdz ar to arī