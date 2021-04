Pavļuts: Valdībai ir rīcības plāni dažādiem pandēmijas pavērsieniem

Veselības ministrs norādīja, ka otrs plāns saslimšanas pieauguma gadījumā arī paredz, ka valdība būs gatava nekavējoties rīkoties līdzīgi kā to dara citas valsts. Diskusiju laikā vēl pirms valdība bija pieņēmusi lēmumu, komentējot daļu no šodien pieņemtajiem ierobežojumu atvieglojumiem no 7.aprīļa, Pavļuts uzsvēra, ka aizvien ir piesardzīgs par pasākumiem, kas izraisītu plašāku pulcēšanos.