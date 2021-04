Pavasara tīrīšanas uzdevumi 30 dienām

Ņem rokā slotu un kārtīgi iztīri katru virtuves, viesistabas, guļamistabas un vannas istabas kaktu, un neaizmirsti noslaucīt zirnekļu tīklus griestu stūros. Notīri visas virsmas un pēc tam uzsūc grīdu. Notīri visus spoguļus, kas atrodas mājoklī – vannas istabā, guļamistabā, priekštelpā. Noraus putekļus arī no plauktiem un grāmatām.

Pārējās garderobes revīzijai ievies šķirošanas groziņus vai kaudzes – ziedojumiem, pārdošanai un labošanai. Nežēlo apģērbu, ko neesi vilcis jau gadiem. Atbrīvojies no mistiskajām nepāra zeķēm vai izmanto tās kā tīrīšanas lupatas.

Pārbaudi zāļu derīguma termiņus, ja tie ir beigušies, iepazīsties ar noteikumiem, kā no zālēm pareizi atbrīvoties. Pārliecinies, ka mājās ir pirmās nepieciešamības medicīnas preces.

Ar putekļu sūcēju rūpīgi iztīri automašīnas iekšpusi – gan sēdekļus, gan grīdas paklājiņus, vienlaikus atbrīvojies no nevajadzīgajām mantām vai atrodi tām paredzēto vietu. Atceries noslaucīt arī iekšējās virsmas ar tīrīšanas līdzekli un lupatiņu. Nomazgā auto no ārpus pats vai nogādā to automazgātavā.