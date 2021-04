Bolīvija un Čīle slēdz robežas Covid-19 dēļ

Peru pēdējos 13 mēnešus ir bijusi spēkā komandantstunda un publisku pulcēšanos aizliegums, tomēr tas nav atturējis politiķus no atbalstītāju pulcināšanas uz kampaņas pasākumiem pirms 11.aprīlī paredzētajām prezidenta vēlēšanām.

Peru līdz 15.aprīlim ir aizliegti visi ienākošie avioreisi no Brazīlijas, Lielbritānijas un Dienvidāfrikas, lai novērstu jaunā koronavīrusa paveidu ievešanu.

Bolīvija ceturtdien paziņoja, ka no piektdienas vismaz uz nedēļu slēgs savu robežu ar Brazīliju un noteiks mājsēdi pierobežas pilsētās, kurās ir konstatēts jaunā koronavīrusa Brazīlijas paveids.

Bolīvijā līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 272 000 inficēšanās gadījumu, no kuriem 12 257 bijuši ar letālu iznākumu. Valsts cer līdz septembrim vakcinēt savus pieaugušos iedzīvotājus.

Vakcinācijas pret Covid-19 ziņā Čīle ir viena no līderēm pasaulē, jo no 19 miljoniem tās iedzīvotāju septiņi miljoni ir saņēmuši vismaz pirmo poti. No Peru 33 miljoniem iedzīvotāju Covid-19 vakcīnu ir saņēmuši 570 000.