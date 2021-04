Biedrība: Latvijā 83% skolu pieaudzis vakcinēties gatavo pedagogu skaits

Pēc biedrības sacītā, no gada sākuma pedagogi ir regulāri interesējušies par vakcinācijas procesu, vakcīnu pieejamību, iespēju vakcinēties kolektīvi darba vietā un citiem aspektiem. Tāpat skolu un pirmsskolu vadītāji, kā arī pedagogi ir interesējušies par platformu vai vietni, kurā būtu iespējama kolektīva pieteikšanās.

Lai sniegtu atbildes uz pedagogu jautājumiem un kliedētu dažādus mītus par vakcināciju, Neatkarīgā izglītības biedrība no 15.februāra īsteno akciju #pedagogivakcinējas. Akcijas laikā biedrība aptaujāja skolas par pedagogu gatavību vakcinēties. Aptaujā piedalījās 200 skolas un pirmsskolas no visas Latvijas (20% no tām bija pirmsskolas, 27% - pamatskolas, 39% - vidusskolas, 12% - mūzikas un mākslas skolas, bet 2% - speciālās skolas).