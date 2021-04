Jelgavā nosaka vietas, kur aizliegts pārvietoties ar elektroskrejriteni vai jāsamazina ātrums

Elektriskajiem skrejriteņiem ir uzstādīts maksimālā ātruma ierobežojums pilsētā - 25 kilometri stundā. Taču SKDK sēdē noteiktas vietas, kur tas obligāti jāsamazina līdz desmit kilometriem stundā - Pasta salā un Pilssalā, Lielajā ielā posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz Jelgavas kultūras nama, Raiņa, Alunāna, Stacijas, Grēbnera un Uzvaras parkos, Driksas ielā no Pasta ielas līdz Katoļu ielai, uz Lietuvas šosejas pārvada posmā no Rūpniecības ielas rotācijas apļa līdz iebrauktuvei uz degvielas uzpildes staciju "Dinaz", kā arī uz visiem tiltiem un pārvadiem pārējā pilsētas teritorijā.