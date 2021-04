Otrajās Lieldienās iespējams noskatīties vairākus koncertus tiešraidē

Viņa pavēstīja, ka šajās Lieldienās Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un tā mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis turpina ikgadējo tradīciju atskaņot Lieldienu koncertu kādā no Rīgas dievnamiem, un šogad tas būs Rīgas Doms. Savukārt Rīgas kamerkoris "Ave Sol" piedāvās konceptuāli pārdomātu koncertprogrammu "Augšāmcelšanās".

Kā norādīja diriģents Veismanis, koncerta programmas skaņdarbus varot aprakstīt divos vārdos - muzikāla pacilātība. Pēc viņa paustā, darbi sakņojas reliģiskos rakstos un aptver dažādu tēmu loku, piemēram, Pētera Vaska "Dona Nobis Pacem" vai Arvo Perta "Which Was The Son".