Igo un Strazds velta dziesmu Maestro

"Man gribējās ar dziesmas vārdiem parādīt to apbrīnojamo sajūtu, kurā iedvesma ir klātesoša..." tā Igo. "Kad dzejoļa vārdi rodas it kā paši no sevis, kad Maestro rokas viegli un nepiespiesti slīd pāri klavieru taustiņiem."