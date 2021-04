Zelta un Bitcoin attiecības

Turklāt zelta cena attiecībā pret Bitcoin ir zemākajā punktā kopš Bitcoin izveides. Ja vēl pirms gada par vienu bitcoin varēja nopirkt 4 unces zelta, tad šodien šis daudzums ir sasniedzis jau 31 unci. Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kas bija Bitcoin kāpuma pīķa laiks, bitcoin vērtība bija 14 unces zelta, kas norāda, ka Bitcoin ir sagrābis lielu daļu no zelta tirgus daļas. Aplūkojot abu aktīvu tirgus kapitālu, Bitcoin līdzās zeltam tomēr vēl nedaudz ir bērna autiņos — pasaulē zelta vērtība ir aptuveni 11 triljoni dolāru, savukārt Bitcoin tirgus kapitāls ir tikko sasniedzis triljonu.

Zelts kā vērtību mērlente ir izmantots jau vairākus simtus gadu pirms mūsu ēras. Pateicoties tam, zelts sevi šajā lomā ir patiesi apliecinājis. 1971. gadā, kad ASV prezidents Niksons atteicās no zelta standarta, viņš par unci zelta samaksāja fiksētu cenu — 35 dolārus. Pēc tam, kad zelts kā dolāra ķīla vairs nebija vajadzīgs, tradicionālās valūtas ir pastāvīgi zaudējušas savu vērtību salīdzinājumā ar zeltu. Šodien unce zelta maksā 1730 dolāru jeb gandrīz 50 reižu vairāk nekā 1971. gadā. Tas var kalpot par iemeslu, kāpēc zeltu kā ieguldījumu ir atzinuši galvenokārt vecākās paaudzes cilvēki.

Savukārt bitcoin ir populārāks jauniešu vidū. Ja tika vaicāts mileniāļiem, kuram no abiem viņi uzskata vērtīgāku, vairāk nekā ⅔ respondentu, salīdzinot ar zeltu, nosliecās par labu bitcoin. Tas tika noskaidrots deVere grupas pērnā gada noslēgumā veiktajā aptaujā , kurā piedalījās vairāk nekā 700 respondentu vecumā no 15 līdz 40 gadiem.

Gan zelts, gan Bitcoin ir reti sastopami aktīvi. Bitcoin maksimālais daudzums ir 21 miljons, no tiem 18,6 miljoni jau ir apritē . Pasaulē ir aptuveni 200 000 tonnu zelta , un, lai arī nav precīzi zināms, cik daudz zelta vēl ir slēpts zemes garozā, gada laikā iegūtais zelts veido salīdzinoši nelielu kopējā zelta daudzumu.

Zeltam un Bitcoin nav īpašnieku — zelts ir daļa no mūsu planētas un Bitcoin ir programmatūra ar atvērto pieejas kodu, kas radīta blokķēdes tīklam, kam ir pieeja ikvienam.

Bitcoin var lēti un ātri nosūtīt no viena saņēmēja otram neatkarīgi no pārskaitījuma lieluma vai saņēmēja atrašanās vietas. No otras puses, pārvadāt lielāku daudzumu zeltu ir grūti, un tas rada papildu izmaksas.