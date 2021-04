Kas ir Ethereum 2. slānis, un kāpēc tas ir vajadzīgs?

Šī situācija ir radījusi jaunu Ethereum sektoru — 2. slāņa (angļu val. layer 2) risinājumus. Tas ir to projektu kopējais nosaukums, kas īsteno darījumus ārpus Ethereum galvenās blokķēdes, tādējādi izlīdzinot darījumu slogu.

Otrā slāņa risinājumi ietver daudzas dažādas metodes: dažu mērķis ir ātrāku maksājumu veikšana, citas koncentrējas uz viedo līgumu mērogošanu. Viens no veidiem ir radīt t. s. maksājumu kanālu starp abām pusēm (angļu val. state channel). Šāda metode ir analoga Bitcoin lightning network, kur darījumus var veikt neierobežotā daudzumā tā, lai blokķēdē tiktu saglabāts tikai galīgais rezultāts.

Cits veids, kā veicināt izmantošanu, ir pārvietot darījumus uz t. s. blakusķēdi (angļu val. side chain). Tās ir atsevišķas blokķēdes, un, kad darījumi ir apstiprināti, kripto aktīvi tiek novirzīti atpakaļ galvenajā ķēdē. Tas ļauj lietotājiem izbaudīt dažas blakusķēdes priekšrocības, nepārslogojot galveno ķēdi. No tiem pazīstamākie projekti ir, piemēram, Polygon (iepriekšējais nosaukums Matic network), Loopring, OMG network un daudzi citi. Piemēram, zināmākā no decentralizētajām tirgošanās vidēm Uniswap nesen laida klajā jaunumu, ka to jaunā platforma V3 kā L2 risinājumu sāk izmantot strauji augošo projektu Optimism. Uniswap atjauninājums būs pieejams šī gada maijā. Papildus straujajai Uniswap biržas attīstībai tās UNI žetons ir apstiprinājis kripto iekļaušanu tirgus kapitāla Top 10.