Gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā pasliktinājusies mentālā veselība

Pētījumā atklājies, ka mentālās veselības pasliktināšanās ir saistīta arī ar iedzīvotāju vecumu, proti, jo jaunāks respondents, jo biežāk tiek norādīts uz mentālās veselības pasliktināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā. Līdz ar to vecumā no 18 līdz 24 gadiem mentālā veselība pasliktinājusies 56% aptaujāto, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 51%, bet vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 40% šīs grupas respondentu. Salīdzinoši retāk par mentālās veselības pasliktināšanos norādījuši iedzīvotāji vecumā no 64 līdz 75 gadiem - kopumā 37%.