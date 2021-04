Līdz 6. klasei Ilze šķielēja un svēti ticēja — tas tāpēc, lai viņa neredzētu vecāku strīdus. Tā teica mamma. Arī to, ka angīna ir neizrunātu problēmu un aizturētu pārdzīvojumu rezultāts.

Rezultātā Ilze bija pārliecināta antivaksere, kas centās izvairīties no ārstiem un medikamentiem, jo tas viss «taču bija liels bizness».

Šis ir viens no vispopulārākajiem mītiem, kas radās pirms vairāk nekā 20 gadiem. Toreiz britu ārsts Endrū Veikfīlds publicēja pētījumu, kurā nepatiesi apgalvoja, ka kombinētā vakcīna pret masalām, masaliņām un cūciņām izraisa autismu. Viltotā pētījuma dēļ ārsts vēlāk zaudēja licenci, taču ļaunums jau bija nodarīts — strauji kritās uzticēšanās vakcīnām. Šis mīts ir populārs joprojām.

Autismu kā vienu no vakcīnu pretinieku biežākajiem argumentiem savā praksē dzirdējusi arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste Dana Isarova. Tikpat populāri esot arī uzskati, ka ar vakcīnām regulējamās slimības nav nemaz tik nopietnas, un vakcinēšana nepieciešama tikai bērniem ar vāju imunitāti. Ārste uzskata: skepsei pret vakcīnām ir divi galvenie cēloņi — nepietiekamas zināšanas par medicīnu un veselību un ārstu sliktā komunikācija ar pacientiem. Vecāki tad paši aplami iztulko internetā atrastu informāciju vai «piedomā klāt robus, kurus ārsts nav spējis izskaidrot».

Pēdējos desmit gados no tā dēvētajām vakcīnregulējamām infekcijas slimībām Latvijā miruši 15 bērni, kas nebija potēti pret tām, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

«Ja meklē tikai slikto, problēmu var atrast vienmēr,» secina Ilze. Tas, ka viņai blakus bija vīrs ar pretēju viedokli, lika «atkāpties un salīdzināt» dažādus faktus. Taču uzskatu maiņa nenotika ātri. Tas skaidrojams ar to, ka sazvērestības teorijas (Ilzes gadījumā ezoterika) apmierina trīs būtiskas psiholoģiskās vajadzības: izprast pasaulē notiekošo, justies droši un piederēt pie konkrētas grupas, kurā jūties labi, skaidro politiskā psiholoģe Aleksandra Čičocka no Kentas Universitātes Lielbritānijā. Mainīt uzskatus nozīmē atteikties no ierastās drošības, bieži vien arī konfliktus ar draugiem un ģimeni.