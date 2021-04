Vērtē dāma: Audi A3 hečbeks pret Audi A3 sedanu

Tā ir jau ceturtā kopš 1999. gada. Audi A3 nu jau var saukt par kompaktklases ilgdzīvotāju. Šis ir pilnīgi jauns A3. Tas būvēts uz VW MQB platformas, tās pašas, kas ir zem Golf 8, jaunās Octavia un Leon. Jauno A3 vairs nevar dabūt ar 3 durvīm, tāpēc Audi nolēmis Sportback jeb pamatmodeli padarīt īpaši sportisku. Tiem, kas vēlas ko prestižāku, tiks - A3 sedans. Audi kompaktnieks kļuvis par 3 centimetriem garāks, saglabājot to pašu riteņu bāzi. Tādos gadījumos lielāks ieguvējs vienmēr ir sedans.

Normunds Avotiņš: "Līdz šim A3 izlīdzējās ar feisliftiem. Atcerieties, kā izskatījās iepriekšējā A3 salons? Tāds gluds, plašs iespēju robežās, ar apaļām ventilācijas lūkām no veco Audi TT laikiem. Te viss ir pilnīgi citādi un no jauna."

Viss priekšējais panelis līdz ar viduskonsoli it kā piepacelts uz augšu, tā ka uz braucēju dusmīgi lūr divas ventilācijas lūkas kā lambo. A3 tomēr ir raksturs!

Normunds Avotiņš: "Jāatzīst, ka man Audi A3 vienmēr ir paticis. Jaunais modelis varbūt dara mazliet domīgu, taču es varbūt neesmu šīs automašīnas mērķauditorija. A3 vienmēr bijis arī meiteņu auto, ar ko brauc meitenes, kas kaut ko saprot no mašīnām. Man šķiet, ka mums vajadzētu to parādīt vienai tādai dāmai."

Vēl mierīgāks škiet zilā hečbeka temperaments. Ja gribas mazu Audi, no kura patiesi negribas kāpt ārā, jāņem A1 Sportback. Tieši tas aizsāka asstūraino dizaina stilu, kas tagad pielāgots arī A3.

Audi A3 pilnībā atklājas tikai ar laiku. Sākumā domājām, ka aizmirsies Auto Hold. Izrādās, ka funkcija pārcelta uz ekrānu - par vienu pogu mazāk. Izrādās arī mazie Audi sniedz to ko sauc par "pieredzēt automašīnu". Ne velti pilnā cena ir 50 000 eiro.

Zane Lielkāja: "Ar pirmo es braucu ar sarkano. Tā šķita dinamiska. No ārpuses šķiet šaura un maza, bet patiesībā vieta ir diezgan daudz. Sarkanajā liekas, ka esmu nedaudz zemāk, šeit zilajā savukārt šķiet, ka esmu augstāk, un viņa tāpēc liekas lielāka pati."

To prot tikai premium. Vienādi motori, vienādi krēsli, bet atšķirīgas sajūtas. Kuru ņemsi, Zane?

Zane Lielkāja: "Man laikam vairāk patīk Audi A3 sedans. Izskatās labāk gan pēc krāsas....nu, ja man teiktu "izvēlies starp šo un to" tad to, jo krāsa ir sarkana! Tā man nenormāli patīk. Padara mašīnu tik jaudīgu jau no malas. Divu domu nebūtu. Ja par tehniskām lietām, tad vienalga tā otra mašīna, jo šī šķiet... ne man."