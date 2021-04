"Amazon" atbalsta Baidena plānu paaugstināt uzņēmumu ienākuma nodokli

Baidens pagājušo trešdien paziņoja par infrastruktūras attīstības plānu 2,3 triljonu ASV dolāru apmērā. Viņš iecerējis daļēji finansēt šo plānu, paceļot uzņēmumu ienākuma nodokli no 21% līdz 28% un paaugstinot nodokļus turīgajiem amerikāņiem.

"Mēs apzināmies, ka šīs investīcijas prasīs piekāpšanos no visām pusēm - gan attiecībā uz to, ko tās ietver, gan attiecībā uz to, kā tās tiks apmaksātas (mēs atbalstām uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes celšanu)," teikts Bezosa paziņojumā.