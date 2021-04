Pētījums: "Moderna" vakcīna ir efektīva vismaz sešus mēnešus pēc potēšanas

FOTO: Paul Sancya/Pool via REUTERS/File Photo

Ilustratīvs foto. FOTO: Paul Sancya/Pool via REUTERS/File Photo

Uzņēmuma "Moderna" izstrādātā Covid-19 vakcīna ir efektīva vēl vismaz pusgadu pēc potēšanās, secināts otrdien žurnālā "The New England Journal of Medicine" publiskotā pētījumā.