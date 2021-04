Festivāls "2Annas" uzrunā bērnus un jauniešus

Bērnu īsfilmu programma “Rūpēties par” (no 6 līdz 12 gadiem) būs skatāma 10. aprīlī, plkst. 12:00. Seansā būs deviņas īsfilmas, starp tām - “Mušmušs un sēnīši: Lāčpurns tumsā” (Joeri Christiaen, Beļģija/Francija), “Dvīņu koki” (Emmanuel Ollivier, Francija) un citas. Īsfilmā “Lūsis pilsētā” (Nina Bisiarina, Krievija) kāds ziņkārīgs lūsis, pilsētas gaismu vilināts, pametīs savu mežu, savukārt “Maska” (Saba Ghasemi, Irāna) vēstīs par pandēmijas pieredzi no mazas meitenes skatupunkta – lai arī pieaugušie, aizņemti ar ikdienas grūtībām, bieži vien aizmirst, ka arī bērni cieš no nezināmās situācijas, meitene atradīs pozitīvu veidu, kā ar to cīnīties.