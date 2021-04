"Singapūras satīns", Gobziņš un "toksisks" jauns video

"Mums nekad nav bijušas problēmas ar pašapziņu, īpaši ar pašironiju. Vienalga, vai pasmejamies par 2000. gadu sākuma kultūru un mūsu vietu tajā; smejamies par to, ka nemākam krievu valodu vai komatus, festivālu kultūru un smejamies par citām tēmām, taču šī dziesma ir visai milzīgs pretstats mūsu līdzšinējiem darbiem. Tas ir visai reālistisks un brutāls ieskats sāpīgajā realitātē. Aiz prikolīgiem pritonu pavēlniekiem patiesībā slēpjas ļoti pašdestruktīvas un toksiskas personas, kuras ļoti ātri savos iznīcības ceļos var ievilkt pat vistuvākos cilvēkus. Arī dziesmas videoklips uzņemts ikoniskā lokācijā, kurā savulaik gozējušās neskaitāmas pritonu leģendas, – Straupes narkoloģiskajā slimnīcā. Tur mēs visdrīzāk rehabilitētos vai spokotos, ja kāds no mūsu dzīvībai bīstamajiem pritoniem būtu izvērties mazliet citādāks. Šajā videoklipā vēlējāmies parādīt sekas paņēmienam “ārstējies ar to, ko saslimi”, taču mēs paši no šīm kļūdām pagaidām vēl nemācāmies," par singlu stāsta grupas dalībnieki.