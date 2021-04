"Neputns" izdod Ineses Zanderes dzejoļu krājumu "Mantojumi"

Krājumā iekļauti dzejoļi no vairākiem cikliem – “Aspazijas blūzīte”, Dziesmusvētku vēsturei veltītā “Balsis no kora”, “Profesori”, kura varoņi ir daži no Latvijas Universitātes dibinātājiem. Autobiogrāfisko grāmatas zaru veido sava laika un priekšteču klātbūtne, skan arī sasaukšanās ar autorei tuviem latviešu literatūras un mākslas tēliem.