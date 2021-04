Autosportists un drošas braukšanas eksperts Jānis Vanks: "Kopumā situācija uz ceļa šobrīd ir traģiska."

Jāņem vērā, ka Latvijas šoferiem ir jābūt vieniem no labākajiem pasaulē, jo mums ir četri izteikti gadalaiki, kuros visos ir jāmāk braukt. Turklāt tieši šī pāreja jeb pierašana pie jaunajiem apstākļiem pēc ilgāka pārtraukuma bieži vien ir grūtākā daļa. Un tas ir tikai cilvēcīgi. Arī man rudenī beidzās sacensības – tai brīdī patiesībā esmu vislabākajā formā, jo esmu visu sezonu braucis. Taču tad ir ziemas periods, kad it kā trenējos, bet tomēr nebraucu ar to pašu mašīnu, pa to pašu trasi, kā rezultātā pavasara pirmajā treniņā nekad neesmu tik labā formā kā biju rudenī. Tāpat ir autovadītājiem – ir nobraukti apmēram astoņi mēneši bez sniega un tad atkal uzsnieg sniegs un ir panika.