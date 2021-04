Jautājumu par "Sputnik V" vakcīnām vajadzētu "mazliet depolitizēt", uzskata Rinkēvičs

Ministrs pieļāva, ka, saņemot zaļo gaismu no EZA Krievijā ražotās vakcīnas varētu ļaut izmantot privātpraksēs un tiem, kas ir pārliecināti, ka viņiem vajag tieši "Sputnik V" vakcīnu, ļaut ar to vakcinēties. "Tas būtu jautājums, kurā es pilnīgi noteikti uzklausītu Veselības ministrijas viedokli un lielā mērā vadītos no viņu ieteikumiem," sacīja Rinkēvičs.