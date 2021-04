Uzņēmums: Pandēmijas laikā ievērojami pieaudzis plastmasas atkritumu apjoms

"Mūsu aplēses liecina, ka pandēmijas pirmajā vilnī, martā, aprīlī, un no novembra, kad sākās otrais vilnis, atkritumu apjoma samazinājums bija līdz 5%. Protams, var just, ka ir mainījušies atkritumu radīšanas centri no komercsektora uz privāto sektoru - cilvēki vairāk sēž mājās un vairāk atkritumu rada mājās," sacīja Levics.