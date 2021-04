Noklausies jauno "Twenty One Pilots" dziesmu

Papildus albuma un jaunās dziesmas jaunumiem apvienība ir ieplānojusi savu pirmo tiešsaistes priekšnesumu "Twenty One Pilots - Livestream Experience", ko varēs vērot 21. maija naktī. Dzirdamas būs jau iepriekš izdotās, fanu iecienītās dziesmas, kā arī jaunākās no gaidāmā albuma "Scaled And Icy".

2020. gada laikā "Twenty One Pilots" pārsteidza fanus ar pāris singliem "Level of Concern" un "Christmas Saves The Year". "Level of Concern” pavadīja 12 nedēļas Alternative Radio un nokļuva