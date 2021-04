Saeima atbalsta iespēju no krasta kāpu aizsargjoslām izslēgt aizsargājamos biotopus

Pašlaik likumā par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu iedalījumu ir minēta krasta kāpu aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet nav mazāks par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, izņemot konkrētus gadījumus.

Kā viens no izņēmumiem pašlaik likumā noteikti gadījumi, ja ciemu robežas ir apstiprinātas šī likuma specifiskā normā paredzētajā kārtībā un noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta kāpu aizsargjoslas platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus un ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma struktūru.

Tagad Saeima atbalstījusi šo vārdu "obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus un ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma struktūru" izslēgšanu no likuma.

situācijā, kad liela daļa piekrastes un kāpu biotopu jau tā ir nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī, nupat Saeimā atbalstītās izmaiņas Aizsargjoslu likumā to tikai pasliktinās.

"Kopā ar kolēģiem turpināsim darbu, lai to izlabotu. Mums visiem jāpauž skaidra pozīcija šajā jautājumā," pauž Rukšāne-Ščipčinska. Darbs pie likumprojekta turpināsies vēl trešajā, galīgajā, lasījumā, kurā vēl būs nepieciešams Saeimas balsojums.

Pirms mēneša Vides apakškomisijā Indriksone norādīja, ka 2020.gadā dažādās intereses sadūrušās saistībā ar to, ka biotopu kartēšana ir neprognozējama un to robežas nosacīti bieži mainās. Biotopu kartēšanas radīto izmaiņu dēļ veidojas situācija, kad pašvaldības iepriekš atbalstītais plānojums vairs neatbilst likuma nosacījumiem, izrietēja no politiķes paustā.