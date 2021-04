RD Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalsta Aļeksejenko un Rimicānes atbrīvošanu no amata

Savukārt, domei vēl būs jāskata lēmumprojekts, kas paredz atbrīvot Aļeksejenko no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu ar Aļeksejenko. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.