Nobraukuma viltošana var negodīgi uzpūst lietota auto vērtību pat par 25%

Krāpšanās ar nobraukumu ir viena no lielākajām problēmām lietoto automašīnu tirgū visā pasaulē. No likumdošanas viedokļa ir sarežģīti noteikt, no kā prasīt atbildību. Kurš tieši ir atbildīgs par odometra attīšanu? Tomēr, tā kā šī satraucošā tendence joprojām pastāv, negodīgi cilvēki turpina uzpūst savu transportlīdzekļu vērtību, izdarot vienkāršāko - viltojot nobraukumu.