Brīdina par krāpnieku zvanu pieaugumu

Pasargāt sevi no krāpnieciskiem gadījumiem iespējams, neatzvanot uz neatbildētiem zvaniem no ārvalstīm, ja vien lietotājs šādu zvanu negaida no radiniekiem, kolēģiem, neizpaužot savus privātos datus trešajām personām, kā arī ziņot par aizdomīgiem gadījumiem savam sakaru operatoram.