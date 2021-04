Covid-19: Japāna pirms olimpiādes pastiprina ierobežojumus Tokijā

Tokijas gubernatore Juriko Koike ceturtdien lūdza valdību paaugstināt trauksmes līmeni galvaspilsētā, un pauda bažas par vīrusa straujo izplatību un jaunajiem vīrusa variantiem. Viņa aicināja iedzīvotājus izvairīties no ceļošanas un ievērot sociālo distancēšanos. Gaidāms, ka viņa izdos rīkojumu bāriem un restorāniem ierobežot savu darba laiku līdz plkst.20 vakarā.

Japānā pirmo vakcīnas devu saņēmuši aptuveni miljons cilvēku jeb 1% no iedzīvotājiem, un vīrusa uzliesmojumi var vēl vairāk aizkavēt pasākumus, kas saistīti ar olimpiskajām spēlēm.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.