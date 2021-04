Skolotājs Valdis Zuters: Zaļā fizika var palīdzēt

Valdis vērš jauniešu uzmanību arī uz atkritumu šķirošanu: "Ja katrs saplacina pudeli pirms tās izmešanas atkritumos, tad tvertne tik ātri nepiepildīsies. Tas ir sīkums, taču tam ir milzīga nozīme, turklāt, ja to darītu arvien vairāk cilvēku, rezultāts būtu acīmredzams." Skolotājs uzsver – nepieciešams sākotnējais dzinējspēks, kurš rāda piemēru citiem. Ir cilvēki, kuri baidās no pārmaiņām un nav uzņēmīgi, tādēļ vajadzīgi viedokļu līderi, kuri rāda piemēru pārējiem. Viedokļu līderis varam būt mēs katrs, iedvesmojot savus radus un draugus rīkoties efektīvāk un zaļāk. "Pie pārmaiņām ir pakāpeniski jāpierod, jo, pārāk strauji rīkojoties, mēs varam paklupt un atgriezties pie sākotnējiem niķiem," uzsver Valdis.

Valdis ir fizikas skolotājs jau 8 gadus. Viņš atzīst, ka sākotnēji nebija pārliecināts par to, ko dzīvē vēlas darīt. "Garlaicīgi ir tad, ja zini visu, ko darīsi. Es to nezināju, bet jutu, ka varētu sevi realizēt eksaktajā jomā, kas man skolā padevās vislabāk. Pēc vidusskolas sapratu, ka fizika mani aizrauj, turklāt šī izglītība ir universāla. Fizikā iespējams mācīties ne tikai fiziku, bet arī prasmes, kas saistītas ar domāšanu, analīzi un spriešanu. Zinātnieks es neesmu, jo zinu, ka no rīta līdz vakaram sēdēt laboratorijā nevaru. Mans algoritms, ko profesijas izvēlē ieteiktu arī citiem, ir sakombinēt to, ko proti darīt, ko tev patīk darīt, to, kas vajadzīgs sabiedrībai, un galu galā to, par ko iespējams atbilstoši nopelnīt. Šo visu elementu krustpunkts ir labākais ceļš – man tas patlaban ir skolotāja profesija," stāsta Valdis.