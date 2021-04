Vācijā reģistrēti 42 trombozes gadījumi pēc potēšanās ar "AstraZeneca" vakcīnu

Visi gadījumi, izņemot septiņus, tika konstatēti sievietēm vecumā no 20 līdz 63 gadiem. Vīrieši, kuriem konstatēja trombozi, bija vecumā no 24 līdz 58 gadiem.

No minētajiem trombozes gadījumiem letāli bija astoņi - piecām sievietēm un trim vīriešiem, informēja PEI, kas ir par vakcīnu drošumu atbildīgs institūts Langenes pilsētā pie Frankfurtes.

Pēc potēšanas ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu Vācijā ir reģistrēti septiņi CVST gadījumi - trim sievietēm vecumā no 34 līdz 81 gadam un četriem vīriešiem vecumā no 81 līdz 86 gadiem, bet trombocitopēnijas gadījumi nav reģistrēti.

Vācijā līdz 2.aprīlim tika veikti 14,38 miljoni vakcināciju pret Covid-19. PEI tika informēts par 407 nāves gadījumiem "dažādos intervālos pēc vakcinācijas" cilvēkiem vecumā no 24 līdz 102 gadiem. Intervāls no vakcinācijas līdz nāvei bija robežās no nepilnas stundas līdz 40 dienām.