Pfizer un BioNTech iesniedz pieteikumu pusaudžu vakcīnas reģistrācijai

Pacienti, kas piedalījās klīniskajā pētījumā, labi panesa nevēlamās blakusparādības, ko izraisīja vakcīna, kā arī novēroja tādas pašas sekas kā testos, kuros piedalījās personas vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Uzņēmumi ir apsolījuši, ka visus pētījuma dalībniekus speciālisti uzraudzīs divus gadus pēc otrās vakcīnas devas.

Iepriekš ražotāji jau ziņoja, ka vakcīna ir uzrādījusi 100% efektivitāti koronavīrusa infekcijas novēršanā pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Tāpat tiek arī norādīts, ka šīs vecuma grupas cilvēki „labi panes” vakcīnu.

BioNTech piebilda, ka uzņēmumi veic vakcīnas klīniskos pētījumus ar bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz 11 gadiem. Vakcīnas izmēģinājumi bērnu grupai no pieciem līdz 11 gadu vecumam jau ir sākti. Ir plānots sākt arī zāļu testēšanu bērniem no diviem līdz pieciem gadiem.