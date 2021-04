Ķekavas novada uzņēmējus aicina piedāvāt darba vietas skolēniem vasaras periodam

Vietvara arī šogad turpinās atbalstīt uzņēmumus, kuri vasaras brīvlaikā sniegs darba iespējas skolēniem. Pašvaldība segs pusi no darba algas par bērniem un pusaudžiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri ir novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi un ir deklarēti novada administratīvajā teritorijā, vai viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.