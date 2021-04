Koronavīruss Latvijā: pirmo reizi piecu mēnešu laikā nav fiksēti no slimības mirušie

Vienlaikus pirmo reizi gandrīz piecu mēnešu laikā SPKC nav saņemti ziņojumi par no slimības mirušiem pacientiem. Pēdējo reizi šāda pozitīva vēsts tika saņemta pagājušā gada 22.novembrī.

Tomēr līdz šim Latvijā kopumā miruši 1986 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,84% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 5386 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 6,8%.

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 45 Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīti deviņi pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. Līdz ar to kopējais Covid-19 pacientu skaits stacionāros ir pieaudzis no 654 piektdien līdz 683 sestdien.