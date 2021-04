Grafiti mākslinieks Kiwie savus darbus piesaka digitālajā mākslas tirgū

NFT ir revolucionāra nozīme ielu mākslas ekosistēmā tieši ielu mākslas agresīvā rakstura dēļ. Iepriekš, pārdodot grafiti mākslas darbu, bija jādemontē siena, uz kuras darbs tika veidots, pat ja vide ap mākslas darbu bija daļa no tā nozīmes. Šis ir fundamentāls un būtisks aspekts un vistiešākajā veidā attiecas arī uz Kiwie darbu praksi, kur fiziskā atrašanās vieta - pati lokācija ir neatņemama Fat Monster tēla sastāvdaļa.

Kiwie tēls Fat Monster ap sevi pulcē starptautisku fanu kopienu, un Instagram vietnē ik dienu tūkstošiem fanu un sekotāju dalās savos Kiwie radītā tēla atklājumos, to dokumentējot neskaitāmās vietas ne tikai Rīgas pilsētā, bet arī citviet pasaulē. Resnajam briesmonim katrā tā atrašanās vietā ir unikāls dizains, kas bieži vien radikāli atšķiras no iepriekš radītajiem, vienlaikus saglabājot paša tēla būtību. Arī fani nereti iedvesmojas no galvenā tēla, radot savas interpretācijas par Resno briesmoni.