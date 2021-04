Literārā seriāla "Amazones neraud" rakstnieces atklāj savu īsto identitāti

Žanna ugunīgi rudos matus un ne mazāk ugunīgo temperamentu, pēc pašas domām, mantojusi no kāda senča īra. Alise dievina darbu fotostudijā, bet vēl vairāk – savu šefu, kurš par to pat nenojauš. Bet Evelīna nesaprotamu iemeslu dēļ grasās aiziet no šķietami perfektās dzīves ar skaistuli un veiksminieku vīru... Kas apvieno šīs trīs dažādās sievietes? Vai tikai biznesa projekts, ko Rīgā uzsāk no ASV atgriezies noslēpumains uzņēmējs Ričards Blūms? Vai tomēr pastāv tāds fenomens kā patiesa sieviešu draudzība? Par to visu var izlasīt romāna jaunajā izdevumā, turklāt ar nelielu nostalģiju salīdzinot šķietami tik neseno pagātni, kurā noris romāna darbība – 2000. gadu vidus –, ar mūsdienu aktualitātēm.