Preses nama kvartālā sākti pirmās kārtas būvniecības darbi

Projekta attīstītājs "Lords LB Special Fund V", saņemot no Rīgas pilsētas būvvaldes apstiprinājumu par būvniecības nosacījumu izpildi Preses nama Kvartāla pirmā posma attīstībai, ir sagatavojis un nodevis būvlaukumu kompānijai "UPB".

"Saskaņā ar mūsu vīziju Preses nama kvartāls ir sava veida metapilsēta, kas apvieno telpas komercdarbībai, birojiem ar infrastruktūru atpūtai, sportam un kultūrai. Šādas vīzijas sinerģiju ar Rīgas attīstību ilgtermiņā un īpaši Daugavas kreisā krasta attīstību pierāda arī operatīvā dokumentācijas izskatīšana un saskaņošana no atbildīgo iestāžu puses,"

Preses nama kvartāla pirmajā būvniecības kārtā paredzēts izveidot vienu no modernākajiem biznesa darījumu centriem Baltijā. Kompleksā līdztekus attīstīs arī multifunkcionālu centru, kur atradīsies plašas tirdzniecības un ēdināšanas zonas, sporta klubs, medicīnas pakalpojumi, velosipēdu novietne un remontdarbnīca, kā arī trīs līmeņu virszemes autostāvvieta. Uz ēkas jumta ieplānota apzaļumota terase, futbola laukums, pielāgojams sporta laukums, kafejnīca un bērnu rotaļlaukums.

Preses nama kvartāla projektu izstrādājusi starptautiska arhitektu komanda - "Arhis arhitekti" no Latvijas, "KSP Jürgen Engel Architekten" no Vācijas, kā arī "Arrow Architects" no Dānijas.