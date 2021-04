Kā saglabāt automašīnas vērtību pat pēc ceļu satiksmes negadījuma

Automašīnas iegāde ir teju otrs dārgākais pirkums cilvēka dzīvē aiz nekustamā īpašuma, tieši tādēļ domāt par labu apdrošināšanu kā ieguldījuma nosargāšanas garantu ilgtermiņā ir ļoti būtiski ikvienam. Pat automašīnas, kas iegādātas lietotas, ir nepieciešams apdrošināt. Jo skaidrs, ka iegādājoties auto, tās īpašnieks plāno to pārdot pēc gadiem, vai arī auto ir iegādāts operatīvajā līzingā un būs jāatgriež pārdevējam līzinga termiņa beigās. Tieši tādēļ ir svarīgi, ka auto ir labā stāvoklī, jo tad to būs vieglāk un izdevīgāk pārdot. Piemēram, ja automašīna labota oficiālā dīlera servisā, tas nozīmē, ka automašīnas vērtības paliek nemainīga un auto pircējam būs iespēja par to pārliecināties. Papildus tam, jo caurspīdīgāka ir servisa vēsture, jo labāk. To mūsdienās var ļoti viegli pārbaudīt, jo informācija par Latvijā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem ir pieejama publiskās datubāzēs, kā arī ir pieejas dažādām starptautiskām datubāzēm, kurās iegūt pārliecinošu informāciju par interesējošo automašīnu.