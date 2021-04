Aston Martin skatās patiesībai acīs un atzīst, ka iekšdedzes dzinējiem gals ir tuvu

Veiktspēju un dinamiku elektromobiļos iegūt ir pat vieglāk nekā ar benzīna dzinēju aprīkotās automašīnās, tomēr vibrācijas, trokšņus un smaržas imitēt būs grūti. Visi to zina, taču planētas saudzēšanas vārdā no šīm vērtībām nāksies atteikties. To tagad atzīst arī Aston Martin, kas pēdējos gadu desmitos balstījies uz ārkārtīgi jaudīgiem V8 un V12 benzīna motoriem.